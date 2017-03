PSG : Emery veut se faire pardonner sur le dos de l'OL

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Pour la première fois depuis l'élimination à Barcelone en Ligue des champions, les joueurs du Paris Saint-Germain vont retrouver le Parc des Princes dimanche soir à l'occasion de la réception de l'Olympique Lyonnais. Si les Ultras du CUP ont d'ores et déjà fait savoir que le crash au Camp Nou devait être oublié et qu'il fallait soutenir à bloc le PSG, Unai Emery est lui bien conscient que c'est sur la pelouse que ses joueurs doivent se faire pardonner. Et c'est bien ce que réclame l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain.

En conférence de presse, ce samedi, Emery n'a pas tourné autour du pot. « Nous voulons montrer que nous sommes bien. Nous voulons avoir la confiance des supporters et c'est une bonne opportunité dimanche de montrer que l'équipe maintient la même exigence. On doit s'améliorer sur quelques résultats à la maison, c'est vrai. On a gagné le dernier match de justesse et on a fait quelques matches nuls. On a une grande motivation de montrer que Barcelone n'était qu'un accident », a confié Unai Emery, bien conscient que face à l’Olympique Lyonnais il faudra que le PSG hausse le ton et ne se contente pas de jouer avec le frein à main serré comme dimanche dernier à Lorient. L'OL est prévenu.