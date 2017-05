PSG : Emery a reçu personnellement Motta et Di Maria

Dans : PSG, Ligue 1.

Sur le terrain de Nice, le Paris SG a peut-être perdu le titre le week-end dernier, mais a surtout perdu ses nerfs. La défaite qui se dessinait dans les dernières minutes a provoqué des gestes violents de la part de Thiago Motta et Angel Di Maria, tous les deux expulsés directement. Et cette image, les dirigeants parisiens ne l’ont pas du tout aimée. Même si dans les déclarations, les joueurs ont reconnu qu’ils ne méritaient pas beaucoup mieux sur ce match, les actes des deux joueurs franciliens ont marqué les esprits. D’ailleurs, Unai Emery a confié en conférence de presse qu’il n’avait pas hésité à recadrer les deux exclus, et notamment un Thiago Motta qui a rarement perdu ses nerfs comme cela sur un terrain de football.

« Comme pendant toute la saison, j’ai parlé beaucoup individuellement aux joueurs. J’ai vu Motta et Di Maria à propos de ce qui s’est passé (leur expulsion). Ils sont conscients des choses à apprendre, il faut garder le contrôle de sa frustration. J’ai vu quelques joueurs pour parler du match, et ensuite collectivement. Le plus important c’est de conserver notre mentalité, notre concentration. Mercredi et jeudi, j’ai vu une équipe investie, constante dans le travail de tous les jours », a souligné l’entraineur parisien, persuadé que, même en dépit de nombreux absents, le PSG peut réenclencher la marche avant et remettre un semblant de pression sur l’AS Monaco en s’imposant samedi face à Bastia.