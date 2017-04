PSG : Coup de théâtre dans le dossier Matuidi au Paris SG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis quelques semaines, la situation de Blaise Matuidi semblait relativement claire pour le prochain mercato. En effet, alors qu'il ne lui restait qu'un an de contrat au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain international ne semblait avoir reçu aucune offre de prolongation, les discussions de l'automne n'ayant pas abouti et Nasser Al-Khelaifi ayant finalement accepté d'envisager le départ de Blaise Matuidi. On semblait en être là dans ce dossier et Matuidi paraissait proche de faire ses valises du PSG à la fin de l'actuelle saison.

Cependant, vendredi soir, dans les couloirs du Stade Raymond Kopa après Angers-PSG, Blaise Matuidi a totalement inversé la tendance. Car l'international tricolore a annoncé que contrairement aux rumeurs, il avait bien une offre de prolongation dans les mains, mais qu'il n'avait pas encore décidé s'il allait la signer ou pas. « Contrairement à ce qu'on dit, on m'a proposé une prolongation de contrat. Je réfléchis. Tout est possible », a indiqué Blaise Matuidi sur Canal+ Sport. De quoi relancer toutes les supputations alors que la séparation à l'amiable semblait actée entre le PSG et Blaise Matuidi. Reste à savoir ce que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain décidera, mais le club de la capitale a bien avancé ses pions dans ce dossier.