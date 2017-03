PSG : Ce gros transfert qui n’aurait jamais eu lieu avec Mourinho

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Entraineur de Manchester United depuis cette saison, José Mourinho a eu carte blanche pour recruter l’été dernier, et il a eu aussi les moyens de ses ambitions. Avec Zlatan Ibrahimovic, il a même piqué le joueur majeur du Paris Saint-Germain et s’en félicite tous les jours. Il y a un autre joueur de l’effectif parisien qu’il aurait aimé avoir dans son effectif, mais c’était tout bonnement impossible. Il s’agit d’Angel Di Maria, qui venait de quitter Manchester United après une saison totalement manquée, et avait clairement exprimé son blues dans le fait de jouer et d’habiter à Manchester, même si ce n’était pas sous les ordres de José Mourinho. Et le Special One en a donc profité pour glisser un petit tacle à son prédécesseur.

« Honnêtement, l'été dernier, nous avons eu des joueurs qui pourraient jouer en Ligue des Champions. Zlatan pourrait être à Paris, Mkhitaryan pourrait être au Borussia, Paul Pogba pourrait être à la Juventus, nous avons pu attirer ces joueurs parce qu'ils savent que tôt ou tard Manchester United va y arriver. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé un club triste : Manchester United a vendu des joueurs que je n'aurais jamais vendus, et acheté des joueurs que je n'aurais jamais achetés. Je n'aurais jamais vendu Di Maria, jamais, aucune chance », a souligné un José Mourinho qui sait pourtant qu’il ne peut pas refaire l’histoire des transferts, surtout qu’au moment où Di Maria est parti de MU, il était encore coach de Chelsea.