PSG : Cavani dévoile pourquoi il va prolonger au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Zlatan Ibrahimovic étant parti du PSG, Edinson Cavani a confirmé cette saison qu'il valait bien mieux que l'étiquette de second choix derrière le Suédois qui lui collait à la peau depuis sa signature en 2013 au Paris Saint-Germain. D'une efficacité redoutable, même s'il a encore quelques passages à vide, El Matador brille en Ligue 1 et en Ligue des champions, et un départ du PSG ne semble plus réellement d'actualité. Entré dans la cour des grands buteurs du Vieux Continent, Edinson Cavani a confié ce dimanche sur TF1 qu'il souhaitait rester encore quelques saisons au Paris Saint-Germain pour une raison assez simple.

L'attaquant uruguayen est en effet encore très affamé. « J’espère prolonger au PSG. A la fin de la saison, ça fera déjà quatre ans à Paris. Je joue tous les matches et je joue comme si j’étais supporter depuis petit. C’est normal de vouloir rester. Je veux gagner des titres importants pour ce club », a annoncé Edinson Cavani, qui sait que remporter une Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain serait un événement énorme à titre personne mais bien évidemment aussi pour le club de la capitale.