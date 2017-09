PSG : Balotelli se mêle de la polémique Neymar-Cavani, en mode bourrin

Dans : PSG, OGCN, Ligue 1.

L’OGC Nice, de retour en grande forme en championnat, peut compter sur le fantasque Mario Balotelli pour ne jamais s’ennuyer. A Rennes ce dimanche, l’attaquant italien a livré une prestation fantomatique qui a rendu fou son entraineur, avant de marquer le seul but de la rencontre d’une frappe surpuissante juste avant de sortir. Du SuperMario tout craché. Et visiblement, l’ancien de Liverpool a terminé son dimanche en suivant le match entre le PSG et l’OL, où la fameuse polémique des coups de pied arrêtés est née. Et si chacun à son avis sur la question, celui de Balotelli est particulièrement tranché. Répondant à la Une de L’Equipe qui évoquait le « clash » entre les deux joueurs, l’Italien s’est directement adressé à Neymar avec un commentaire sans équivoque.

« Neymar, tu ne devrais même pas lui demander, tire les », a lancé l’attaquant niçois, pour qui la superstar brésilienne doit être en charge de tous les coups de pied arrêtés au Paris Saint-Germain. Voilà qui a au moins le mérite d’être clair.