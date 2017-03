PSG : 35 ME pour s'offrir la doublure de Cavani ?

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Annoncé sur le départ du côté de Liverpool lors du prochain mercato estival, Daniel Sturridge pourrait poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain.

Tout le monde le sait, mais le club de la capitale française veut bel et bien recruter un buteur de classe mondiale pour épauler Edinson Cavani en vue de la saison prochaine. Si ce grand nom sera difficile à convaincre, Paris multiplie les pistes pour se donner plus de chances. Et notamment en Premier League. Derrière Aguero (Man City) et Alexis Sanchez (Arsenal), le PSG pisterait Daniel Sturridge. Patrick Kluivert avait déjà tenté le coup l'hiver dernier, en vain. Mais Paris n'a peut-être pas dit son dernier mot dans ce dossier...

En effet, selon le Mirror, le club francilien prépare une offre estivale de 35 millions d’euros pour l'attaquant anglais. Plus trop en odeur de sainteté à Liverpool, Sturridge verrait d'un bon œil un départ lors du prochain marché des transferts, tout comme son club, qui ne fermerait pas la porte en cas d'une belle offre. Une occasion sur laquelle le PSG est prêt à sauter, alors que le joueur de 27 ans n'intéresse plus que West Ham et Stoke City ?