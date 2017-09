PSG : 180ME et un souci à Monaco ? Mbappé dit tout

Dans : PSG, Mercato.

Malgré son jeune âge, Kylian Mbappé était d'une sérénité incroyable ce mercredi midi lors de la conférence de presse pour sa présentation au Paris Saint-Germain. Répondant avec pertinence et une pointe d'humour aux nombreuses questions qui lui ont été posées, l'attaquant international tricolore de 18 ans a notamment évoqué les conditions économiques de son transfert de Monaco au PSG. Et il a également évoqué les conditions de son départ de la Principauté.

« Un transfert à180M€ ? Je ne gère pas le prix, ça ne me regarde pas. Tout ce que je sais c'est que cela ne va pas changer ma manière de jouer, ça ne me tracasse pas, a expliqué Kylian Mbappé, qui a quand même laissé sous-entendre que tout n’a pas été idéal durant le mercato du côté de la Principauté. Au départ, je voulais rester à Monaco, et tout le monde le savait, mais il s'est passé quelque chose. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment d'évoquer cela, je parlerai de tout ça en temps venu (...) Je ne suis pas fâché avec les dirigeants monégasques, j'ai beaucoup de respect pour le vice-président Vadim Vasilyev.»