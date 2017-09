Mercato : Philippe Coutinho voulait le PSG, pas le Barça

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Liga.

Ciblé par le FC Barcelone durant le mercato, Philippe Coutinho est finalement resté à Liverpool cet été... parce qu'il aurait préféré jouer sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Suite au transfert de Neymar à Paris, le Barça n'avait qu'un seul nom à la bouche : Philippe Coutinho. Piste prioritaire pour remplacer son compatriote brésilien, le joueur de Liverpool n'a pourtant pas bougé. Au grand bonheur des Reds, qui avaient classé leur attaquant intransférable malgré le fait que le Barça affirme que Liverpool lui a demandé 200 ME cet été. Sauf que si le joueur avait vraiment voulu quitter la Premier League pour rejoindre la Liga, Liverpool n'aurait rien pu faire face à cette envie-là. Mais cela n'a pas été le cas.

Selon Don Balón, Coutinho était prêt à demander son départ si et seulement si le PSG venait à faire une offre de transfert. Le joueur de 25 ans aurait effectivement aimé jouer aux côtés de son ami Neymar, mais au final, c'est Kylian Mbappé qui a été l'heureux élu dans les dernières heures du mercato estival. Et avec ce double recrutement, Paris ne pouvait rien faire pour répondre aux attentes de Coutinho, à cause notamment du fair-play financier de l'UEFA...