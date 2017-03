Barça-PSG : Impossible n'est pas Barcelonais clame Suarez

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Liga.

Alors que le FC Barcelone est condamné à un exploit monumental pour éliminer le Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions, Luis Suarez estime ce renversement de situation possible.

Mercredi au Camp Nou, toutes les caméras seront braquées sur le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Barça et le PSG. Après un match aller humiliant (4-0), le club catalan aura à coeur de se racheter devant son public. Si l'écart de quatre buts semble insurmontable, tout est possible avec le Barça. De retour en forme dans un nouveau 3-5-2, le FCB a remporté ses quatre rencontres depuis la défaite à Paris en marquant quinze buts. Impliqué sur quatre d'entre eux, avec deux réalisations et deux passes décisives, Luis Suarez aborde donc ce choc européen avec un appétit d'ogre.

« Après le 4-0, il y a un match retour à disputer. On va tout faire pour renvoyer une autre image et montrer aux gens ce qu'est le vrai Barcelone. Ce sera difficile de renverser la situation, mais pas impossible. Si une équipe peut renverser un tel score, c'est bien le Barça ! On a les qualités et le caractère pour se sortir de cette situation compliquée », a avoué, dans les colonnes de France Football, Suarez, qui veut faire rêver jusqu'au bout le Camp Nou et ses fidèles.