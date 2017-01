OL : Un talent de L1 gratuit, Wenger est forcément intéressé

Dans : OL, Premier League, Mercato.

Mal embarqués dans la phase de groupes de la CAN 2017, l’Algérie et Rachid Ghezzal (24 ans) pourraient quitter le Gabon plus vite que prévu. Pour l’Olympique Lyonnais, ce n’est pas une mauvaise nouvelle.

Le club rhodanien pourra reprendre contact avec son milieu offensif pour tenter de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. A moins que le président Jean-Michel Aulas n’ait déjà fait une croix sur ce dossier, d’où l’arrivée de Memphis Depay cet hiver. Quoi qu’il en soit, les prétendants de Ghezzal continuent de discuter avec son entourage. C’est notamment le cas d’Arsenal, nous apprend The Sun.

Un intérêt auquel il fallait bien s’attendre, Arsène Wenger étant toujours à l’affût d’une bonne affaire en Ligue 1. Un joueur du talent de l’international algérien prochainement libre de tout contrat, cela attire forcément le manager des Gunners. Et l’on imagine que l’ailier de l’OL n’est pas insensible à l’approche du club londonien, beaucoup plus prestigieux qu’Everton, recalé par Ghezzal l’été dernier.