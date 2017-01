OL : Pour Depay, la troisième offre lyonnaise arrive !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Refoulé deux fois par Manchester United pour le recrutement de Memphis Depay, l’Olympique Lyonnais n’a pas dit son dernier mot.

Une première offre à 12 ME, une seconde à 15 ME, Jean-Michel Aulas tient parole et fait tout ce qu’il peut pour faire venir Memphis Depay. Mais la partie est loin d’être gagnée puisque le club anglais, qui n’a tout de même pas l’habitude de brader ses joueurs, même ses remplaçants du bout du banc, se montre toujours aussi gourmand pour l’international néerlandais. La somme de 20 ME est réclamée, ce qui commence à faire un sérieux investissement pour le club rhodanien, puisque ce serait le troisième plus gros transfert de l’histoire du club, derrière celui de Lisandro en 2009 (24 ME) et Yoann Gourcuff en 2010 (22 ME).

Sans aller forcément jusque-là, l’Olympique Lyonnais va néanmoins repartir à l’action avec une troisième offre dans les prochains jours, annonce RMC. Le temps de finaliser et budgéter cette opération, et les dirigeants rhodaniens vont transmettre ce qui sera sûrement la dernière tentative pour faire venir Memphis Depay. On imagine mal en effet ce petit jeu durer pendant tout le mois de janvier, alors que le Néerlandais, priorité numéro 1 de Bruno Genesio, négocie également de son côté avec l’OL et souhaite changer d'air.