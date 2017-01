OL : Porto débarque sur Cafu, des détails intéressants filtrent

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Parmi les joueurs offensifs que l’Olympique Lyonnais envisage de recruter, Cafu se trouve en bonne place avec ses performances de premier choix en Ligue des Champions sous le maillot de Ludogorets.

L’attaquant brésilien possède un profil qui plait à Bruno Genesio, et son agent a même été aperçu à Lyon la semaine dernière, histoire de prendre la température de cet éventuel transfert. Mais Cafu intéresse du monde, et le FC Porto est passé à la vitesse supérieure annonce A Bola. Le quotidien portugais annonce que les Dragons se penchent sur ce cas, mais que les négociations sont très difficiles avec le club bulgare, qui en demande 10 ME.

Une somme que le FC Porto n’est pour le moment pas prêt à mettre sur la table, même l’agent du joueur s’est chargé de faire monter la sauce, rappelant que Lyon, la Lazio et Leicester étaient intéressés, et qu’une bonne offre proche des 10 ME permettrait certainement au club de Razgrad de céder Cafu de manière définitive. Le montant pour faire venir le Brésilien est au moins connu, ce qui pourrait intéresser l’OL en cas d’échec de la piste menant à Memphis Depay.