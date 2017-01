OL : Manchester United prêt à mettre un troisième stop pour Depay

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Désireux de boucler le transfert de Memphis Depay cette semaine, Jean-Michel Aulas doit commencer à trouver le temps long.

Le président lyonnais a clairement accéléré pour faire venir l’ailier néerlandais, effectuant même dès ce mardi soir une troisième proposition à hauteur de 17 ME pour rafler la mise. Après 12 ME, puis 14 ME, les montants commencent à devenir conséquents pour un joueur qui n’a que très peu joué cette saison, malgré son étiquette de promesse quelque peu déchue du football hollandais. Le seul point positif est toutefois de taille, puisque Memphis Depay aurait trouvé un accord personnel pour les bases de son futur contrat, ce qui permettra à l’OL d’enchainer quand ou si un accord venait à être trouvé avec Manchester United.

Car à l’heure actuelle, L’Equipe affirme que les Red Devils ne sont pas convaincus par la dernière offre à 17 ME, et envisagent d’y répondre par la négative. Selon les jours et les médias, les prétentions du club anglais varient de 20 à 23 ME, mais MU a le temps qui joue en sa faveur. En effet, Memphis Depay n’est suivi par personne d’autres que par Lyon, et le joueur qui est déjà en bout de banc, ne sera pas poussé vers la sortie si l’offre ne satisfaisait pas le Board d’Old Trafford.