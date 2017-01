OL : Lyon travaille aussi à fond sur un autre dossier mercato

Dans : OL, Mercato, SCO.

A deux semaines de la fin du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a trouvé sa cible prioritaire mais ne peut pas se permettre de tout miser sur ce seul dossier.

Car Memphis Depay, c’est tout de même très cher et Manchester United n’a pas l’air de vouloir lâcher le morceau rapidement, ou du moins facilement. C’est pour cela que Jean-Michel Aulas aimerait voir ce cas se régler dans la semaine, histoire de pouvoir se retourner en cas de problème. C’est ce qu’a d’ailleurs bien fait comprendre le président lyonnais sur le site olympique-et-lyonnais, le patron de l’OL expliquant qu’il travaillait sur d’autres pistes.

« On continue de discuter avec les autres joueurs qui nous intéressent, les agents d’un autre joueur étaient là cet après-midi (ndlr : lundi). Il faudrait qu’à la fin de la semaine on sache vraiment si les choses peuvent se faire avec Memphis Depay », a expliqué Jean-Michel Aulas. Pour L’Equipe, la piste qui mène à Nicolas Pépé est désormais celle sur laquelle la cellule de recrutement travaille le plus, l’ailier ivoirien actuellement à la CAN n’étant pas si sollicité que cela par d’autres clubs, et le SCO n’ayant pas reçu de nouvelle offre depuis celle à 6,5 ME venue de Lyon dans les premiers jours de janvier. Autant dire que cette piste, moins prestigieuse, coûtera tout de même beaucoup moins chère que celle menant à Memphis Depay.