OL : Lyon n’est plus seul sur Depay, un club de L1 débarque

Même si les négociations sont particulièrement difficiles avec Manchester United, l’Olympique Lyonnais avait l’avantage d’être seul en course pour boucler le dossier Memphis Depay.

Ce n’est plus le cas. En effet, l’OGC Nice, qui avait été un des premiers clubs cités pour récupérer l’ailier néerlandais, est revenu dans la course affirme Nice-Matin. Le quotidien azuréen affirme que les contacts avec le joueur sont particulièrement positifs, Depay étant très sensible à la faculté que possède le Gym de relancer des joueurs en difficulté, comme ce fut le cas avec Hatem Ben Arfa et Mario Balotelli.

De quoi encourager les dirigeants des Aiglons à repasser à l’action pour tenter de damner le pion aux Lyonnais ? Pas évident car le président Rivère avait fait savoir début janvier que son club n’avait pas vraiment l’intention d’investir en masse sur le marché hivernal. Mais la perspective d’avoir une ligne d’attaque comprenant Pléa, Balotelli et Depay et les encouragements de l’entourage du Néerlandais pourraient bien inciter le co-leader de la Ligue 1 à tenter le coup.