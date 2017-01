OL : Le mercato a parlé, Lyon va éjecter Nice du podium

Dans : OL, OGCN, Ligue 1.

Avec deux matchs nuls en championnat pour commencer la phase retour, l’OGC Nice a déjà perdu son fauteuil de leader. Un scénario malheureusement prévisible.

Tout d’abord, le Gym subit une véritable hécatombe depuis la reprise. Des joueurs aussi importants que Younès Belhanda, Paul Baysse et Ricardo Pereira sont blessés, pendant que le maître à jouer Jean-Michaël Seri dispute la CAN avec la Côte d’Ivoire. Et le club azuréen ne peut même pas compter sur d’éventuels renforts au mercato en raison de ses moyens limités. Autant dire que la méforme des Aiglons pourrait durer. C’est pourquoi Hubert Fournier voit bien l’Olympique Lyonnais et sa recrue Memphis Depay éjecter Nice du podium.

« Il n'y a pas photo entre Nice et Lyon, a comparé l’ancien entraîneur de l’OL dans L’Equipe. Surtout en ce moment avec les blessures et les départs à la CAN qui ont dépeuplé l'effectif niçois. Avec Depay, l'OL a répondu à un besoin, ce que n'ont pour l'instant pas réussi à faire les Niçois. Forcément, les Lyonnais vont avoir ça en ligne de mire. Moi, en tout cas, je les sens capables de remonter. Assez vite. » Avec un match en retard, les Gones comptent neuf longueurs de retard sur Nice, qui n’a pas intérêt à laisser filer trop de points en route.