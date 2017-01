OL : La Juventus pourrait encore attaquer au mercato

Dans : OL, Mercato, Serie A.

En raison du coup bas d’Axel Witsel qui a préféré une offre chinoise alors qu’il était annoncé à la Juventus, le club italien n’a toujours pas trouvé son milieu de terrain pour la deuxième partie de saison.

Le club piémontais n’a donc pas lâché l’affaire sur ses pistes évoquées depuis des semaines, et le Corriere dello Sport évoque à nouveau l’intérêt pour Corentin Tolisso. Alors qu’au sein de la Juve, on semblait d’accord pour attendre la fin de la saison pour tenter de le faire venir, l’idée d’effectuer une nouvelle offre copieuse dans la dernière semaine du marché des transferts a de nouveau ses partisans.

Toutefois, dans l’état-major de la Vieille Dame, on sait bien que cela voudrait dire une offre de plus de 30 ME pour être prix au sérieux par le club et le joueur. Reste que le club italien a les moyens de ses ambitions, même si Corentin Tolisso aurait le désavantage de ne pas être qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.