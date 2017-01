Dans : OL, Ligue 1, Metz.

Véritable poil à gratter de Canal+ parfaitement dans le fameux « esprit » de la chaine cryptée, Julien Cazarre fait le bonheur des abonnés lors de ses apparitions en fin d’émission J+1. Le trublion ose tout, et forcément, cela fait beaucoup rire quand cela concerne les autres, et bien moins quand on est visé. Julien Cazarre a néanmoins retrouvé avec bonheur l’une de ses têtes de Turc avec le retour de Cheick Diabaté à Metz. Le buteur malien a même été interrogé sur les railleries qu’il encaisse fréquemment, avec un discours très mitigé.

« J’ai rien contre les gens qui peuvent dire des choses sur moi, j’aime bien tout le monde. Ce sont des gens qui me connaissent pas. Le jour où ils vont être proche de moi, ils vont apprendre à me connaître et à me respecter plus. Mais j’aime bien tout le monde », a livré l’ancien bordelais, dans une déclaration mi-figue, mi-raisin qui a visiblement touché Jean-Michel Aulas, agacé de passer pour le tombeur de ces dames dans les petites séquences de Julien Cazarre.

« C’est vrai : Julien exprime souvent des railleries qui font mal car non justifiées. J’ai bien aimé la réplique de Cheikh Diabaté. Et Julien Cazarre est vraiment drôle », a tout de même glissé le président lyonnais, qui aimerait visiblement avoir un petit tête à tête avec l’abonné 93 227 de Canal+.