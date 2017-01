OL : Jordan Ferri fait aussi une touche en L1

Dans : OL, Mercato, LOSC.

Bruno Genesio l’a reconnu, le départ de Jordan Ferri est à l’étude à Lyon, même s’il préférerait conserver son milieu de terrain pour le reste de la saison.

Mais deux belles offres venues de l’étranger sont arrivées, et notamment celle de la Fiorentina. Et le joueur formé à Lyon réfléchit à un changement de cap, alors que son temps de jeu s’amenuise au fur et à mesure que les mois passent. Mais un nouvel élément est entré en ligne de compte annonce L’Equipe, qui évoque l’intérêt de Lille pour Jordan Ferri.

Le club du Nord a besoin d’un relayeur, et cherche à recruter plusieurs éléments, alors que Rio Mavuba peine à retrouver son niveau et que Mounir Obbadi a quitté le club pour Nice. Pour le moment, aucune offre concrète n’a été formulée, et cette prise de renseignements ressemble plus à un positionnement en vue de l’été prochain, où Jordan Ferri sera probablement plus décidé à changer de club si aucune amélioration n’est intervenue dans son utilisation à Lyon.