OL : Gagner la Ligue des champions avec l'académie ? Le boss en rêve !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Même si l'Olympique Lyonnais aligne cette année une équipe plutôt légère en joueurs formés à l'académie par rapport aux saisons précédentes, l'OL a toujours un centre de formation qui carbure à plein régime et qui semble en mesure de sortir encore plusieurs pépites. Se confiance à Olympique-et-Lyonnais.fr, le directeur de la formation du club de Jean-Michel Aulas avoue que voir l'OL remporter la Ligue des champions avec une formation Made in Lyon est le but ultime et que tout est fait pour arriver un jour à atteindre cet objectif incroyable.

Et Jean-François Vulliez de rêver tout haut. « J’ai deux ballons de la Ligue des champions dans le bureau. C’est l’objectif du club. Il faut croire en ses rêves et notre rêve est de la gagner avec des jeunes de Lyon. J’espère que l’on y arrivera. Je crois qu’aujourd’hui on se donne les moyens de le faire et on peut y arriver car on a de bons joueurs, on a tous les atouts pour réussir, on a aussi beaucoup d’idées. Nous avons une culture, une expertise et un modèle différents de nombreux autre clubs européens et nous voulons atteindre nos rêves en cultivant nos valeurs humanistes de formation. On peut construire une équipe avec des jeunes issus du centre de formation. Pour moi, le projet c’est celui-là : avoir une équipe issue à majeure partie de l’académie, parce que c’est le sens de l’histoire et cela doit être notre but », prévient le nouveau directeur du centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Les supporters n’attendent que cela…