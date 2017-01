OL : Elle a bon dos, l’infirmerie de Lyon…

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis plusieurs années, l’Olympique Lyonnais voit son effectif affaibli par de nombreuses blessures. Cette saison encore, les Gones ont subi une hécatombe dans le secteur offensif.

De quoi créer des tensions au sein du club rhodanien où l’infirmerie est pointée du doigt. Des accusations injustes selon le médecin qui s’apprête à quitter l’OL, Emmanuel Orhant. « Premier point, je n’ai jamais vu un docteur blesser un joueur ! C’est injuste de s’en prendre au corps médical quand un joueur se blesse, a réagi le futur employé de la FFF dans Le Progrès. On peut faire des erreurs. Un joueur qui reprend trop vite, et qui rechute, là ok, c’est une faute. Mais pour le reste... »

« C’est vrai qu’il y a eu cette cellule performance avec Alexandre Marles. C’est un fait, ce n’est pas un grand souvenir, peut-être que l’on a perdu un peu de temps, mais c’est ça aussi quand on veut avancer. Bien des clubs souhaiteraient disposer de nos moyens. Je ne suis pas inquiet pour l’OL », a conclu Emmanuel Orhant, persuadé que le problème, s’il existe, se situe ailleurs.