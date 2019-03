OL : Pierre Ménès trouve de bonnes excuses à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais est reparti de Strasbourg avec d'énormes regrets, le point du nul ne pouvant satisfaire une formation qui avait pris un gros avantage à la Meinau et qui semblait en plus maître du jeu. Mais au final, l'OL doit se contenter de ce 2-2, ce qui est forcément négatif dans la bataille avec Lille et Marseille pour le podium. Cependant, Pierre Ménès ne veut pas être trop sévère avec la formation de Bruno Genesio, et sur son blog, il explique pourquoi l'Olympique Lyonnais ne doit pas déprimer après ce déplacement en Alsace.

Et le consultant de Canal+ de rester zen à quelques jours du déplacement de l'OL à Barcelone. « Il est évident que le déplacement de l'OL à Strasbourg s'effectuait dans un contexte particulier. À cinq jours du match retour de Ligue des Champions au Camp Nou, Bruno Génésio avait décidé de laisser Depay, Traoré, Fekir et Ndombélé sur le banc. Mais ça n'a pas empêché les Lyonnais de faire un bon début de match et globalement, une bonne première période. Ils ont ouvert le score par Dembélé à la suite d'une passe en retrait manquée de Koné. Comme souvent cette saison, Sels a laissé Strasbourg en vie grâce à de nombreux arrêts. Au retour des vestiaires, le cauchemar de Koné a continué puisqu'il a concédé un penalty sur Aouar, transformé de nouveau par Dembélé. À ce moment-là, on se disait que les Lyonnais allaient remporter une victoire très tranquille et méritée. Mais il y a eu un incident entre Mendy et Da Costa. Le défenseur a très mal réagi suite à un coup de pied de l'attaquant. Après avoir utilisé la VAR, l'arbitre - très clément - n'a pas sorti le moindre carton mais clairement, si Mendy fait la même chose à Barcelone mercredi soir, il retournera aux vestiaires plus tôt que prévu. En tout cas, je ne sais pas si c'est une coïncidence mais Strasbourg a montré plus d'envie et de hargne après cette friction (...) Voilà comment Lyon a perdu deux points importants dans la course à la deuxième place. Mais il y avait tellement d'absents qu'on ne peut pas vraiment tirer des enseignements de cette rencontre pour les prochaines échéances », explique, sur son blog, Pierre Ménès, qui ne veut pas en faire des tonnes compte tenu des choix faits par l'Olympique Lyonnais avant la rencontre décisive au Camp Nou.