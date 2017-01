OL : Depay, le 9, Grenier... Genesio fait un point mercato

Dans : OL, Mercato.

Dans un long entretien diffusé sur les ondes de RMC ce mardi, Bruno Genesio a évoqué le mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais.

Depuis quelques jours, le club rhodanien ne se cache plus pour afficher sa volonté de recruter Memphis Depay durant le marché de janvier. Le président Aulas rêve de voir débarquer l'international néerlandais au Parc OL... Mais pour l'instant, aucun n'a accord n'a été trouvé avec Manchester United, qui demande 20 millions d'euros pour lâcher un joueur en difficulté alors que Lyon en propose 12 ME, 15 ME puis 18 ME. Malgré tout, le dossier avance, comme l'a confié l'entraîneur lyonnais. « Le dossier Memphis Depay ? On est toujours en discussions. Je pense que les choses avancent, mais rien n’est fait pour l’instant. La priorité ? Depuis un moment, oui, depuis qu’on s’est posé la question de savoir dans quel secteur on souhaitait renforcer l’équipe. Avec Florian Maurice, le responsable de la cellule de recrutement, avec le président, c’est un joueur sur lequel on a mis une priorité parce qu’on pense qu’il a un potentiel important pour nous renforcer. Dans l’idéal, ce serait parfait qu’il soit à Lyon ce week-end. On verra comment les choses vont évoluer », a avoué Bruno Genesio, qui s'est ensuite exprimé sur le possible recrutement d'un nouveau numéro neuf.

« Pas de doublure à Alexandre Lacazette ? Ce n’est pas une volonté de ne pas faire une doublure. C’est une volonté de renforcer l’équipe. Pour trouver une doublure à Alex, il faut trouver un joueur qui accepte de ne pas être titulaire, qui est un renfort, qui soit disponible. Ça fait beaucoup de critères difficiles à réunir. On a aussi des joueurs dans l’effectif, dans un système un peu différent, pour pallier une éventuelle absence d’Alex », a révélé le coach de l'OL, qui explique donc que l'OL ne recrutera que qualitativement au cours de l'hiver...

Du côté des départs, seul le dossier Clément Grenier semble d’actualité, le milieu de terrain souhaitant quitter son club formateur pour retrouver du temps de jeu. Mais pour le moment, le joueur de 26 ans n'a toujours pas trouvé une porte de sortie en adéquation avec ses attentes. « L’idéal serait de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Pour l’instant, ce n’est pas le cas. Je crois qu’il y a eu des propositions qui ne satisfaisaient pas Clément et je peux le comprendre, parce qu’il a un projet sportif important. C’est un joueur que j’apprécie malgré tout, même s’il joue peu. Je le connais depuis longtemps, donc c’est très difficile pour moi aussi de faire des choix dans ce secteur de jeu. J’espère qu’on pourra trouver une solution qui satisfasse tout le monde », a avoué Genesio, qui estime donc que Grenier est toujours sur le départ durant ce mercato hivernal.