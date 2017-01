OL : Aulas fouette le président de Metz et veut trois points

Dans : OL, Ligue 1, Metz.

Jean-Michel Aulas n'a pas apprécié, mais alors pas du tout, les propos de Bernard Serin concernant la décision de la commission de discipline de la LFP suite aux incidents du match Metz-OL. Et même si depuis le patron du FC Metz a tenu à mettre les choses au point concernant sa malencontreuse utilisation du nom du Bataclan dans ses explications, son homologue lyonnais est remonté. Confiant être atterré de la déclaration de Bernard Serin, Jean-Michel Aulas a prévenu qu'il n'envisageait qu'une issue possible pour Lyon dans ce dossier, la victoire sur tapis vert ou sur le terrain. Et le patron de l'Olympique Lyonnais s'alignera sur le choix de son adversaire.

« On peut tout faire dans le foot, j'ai parfois eu personnellement des mots assez virulents quand je voulais défendre des idées et des valeurs. Je connais bien le président de Metz, c'est quelqu'un de très bien, mais là ce qu'il a dit j'en ai pleuré, car c'est déplacé et c'est pas bien. Le foot ne doit pas nous emmener sur des terrains aussi sordides que cela (...) La commission de discipline de la LFP a fait son travail. Si Metz fait appel, nous le ferons aussi. On aurait aussi pu gagner trois points sur tapis vert, mais on gagnera ces trois points sur le terrain, s’il le faut. Ce sera encore mieux », a prévenu un Jean-Michel Aulas très déterminé à voir l’Olympique Lyonnais s’imposer dans ce match à distance.