OGCN : Un nul à Nantes, Favre s'estime heureux

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après le nul contre Nantes (2-2) : « C'était un match très difficile. C'est un bon point. On a joué une très bonne équipe. C'était très difficile, notamment au début. Ce n'était pas une surprise que ce soit difficile face à Nantes, à la vue de leurs derniers matchs. Nantes a du monde offensivement et est solide. Ça se projette bien, c'est une bonne équipe. C'est parfois très rapide, avec un jeu en une touche. C'est très bien pour le championnat de France d'avoir des équipes comme ça. C'est agréable. On met un très beau but. On a bien géré ensuite. Il y a toujours une petite déconcentration avant une trêve. C'est un bon point pour nous. La fin de saison ? On a encore huit matchs. Ils sont tous difficiles ».