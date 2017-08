OGCN : Le Barça laisse Seri au PSG

Dans : OGCN, PSG, Liga, Mercato.

Impressionnant dès le début de saison avec sa double performance face à l’Ajax en tour préliminaire de la Ligue des Champions, Jean-Michaël Seri n’est pas du tout certain d’effectuer toute la saison avec l’OGC Nice.

Le club azuréen aimerait conserver son homme à tout faire au milieu de terrain, mais il reste dans le viseur de quelques grosses écuries européennes. Toutefois, selon la presse catalane, le FC Barcelone ne serait plus du tout enclin à miser 40 ME pour faire venir l’international ivoirien. Ernesto Valverde n'a pas donné le feu vert à ses dirigeants pour faire cet effort, alors que le milieu de terrain du Barça n’est pourtant plus aussi performant que lors de ses grandes années.

Le club catalan, occupé dans de nombreux dossiers, laisse en tout cas la porte grande ouverte pour le PSG, qui cherche toujours un joueur capable de faciliter la transition en vue de la fin de carrière de Thiago Motta. Mais du côté d’Antero Henrique, si Seri est bien sur la liste, il ne fait pas partie de son premier choix, qui se nomme encore et toujours Danilo. Résultat, c’est l’OGC Nice qui pourrait se frotter les mains en conservant finalement un joueur essentiel dans son système, et cela faute d’offre digne de ce nom, puisque seule la Roma au début de l’été a tenté sa chance, sans convaincre le club azuréen.