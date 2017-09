OGCN : Favre explique ce qui a tout changé contre Monaco

Dans : OGCN, Ligue 1, Monaco.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la victoire contre Monaco (4-0) : « On a été très collectifs aujourd’hui. Sans ça, ça ne passe pas, et ce contre n’importe quelle équipe. Cela nous fait un grand bien avant les cinq matchs qui arrivent avec l'Europa League. Ça donne confiance et c’est le plus important. Il fallait faire une bonne prestation, au-delà du résultat. Marlon ? Il a très bien joué. Il a été même souverain par moment, et a été étonné tout le monde ».