LdC : Aïe, aïe, aïe, Nice tombe sur l’Ajax Amsterdam

En troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’OGC Nice a hérité du plus gros morceau, puisque pour aller chercher les barrages qualificatifs, le club azuréen devra se défaire de l’Ajax Amsterdam. Les rencontres auront lieu les 25 et 26 juillet pour les matches aller, les 1er et 2 août pour les matches retour. A noter que le match aller aura lieu à l'Allianz Riviera.

Le programme du troisième tour "voie de la Ligue"

Steaua Bucarest - Viktoria Plzen

Nice - Ajax

Dynamo Kiev - Young Boys Berne

AEK Athens - CSKA Moscou

Club Bruges - Basakshehir Istanbul