Officiel : Hilton prolonge et fêtera ses 40 ans à Montpellier

Dans : MHSC, Ligue 1.

Ce mercredi, Montpellier a annoncé la prolongation de Vitorino Hilton (39 ans) pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2018. En septembre prochain, le défenseur central brésilien pourra fêter ses 40 ans sous le maillot héraultais.

« Un jour j'ai dit qu'il fallait que j'arrive à 40 ans, aujourd'hui ça se concrétise, je viens de prolonger mon contrat, je vais avoir 40 ans et je suis toujours au club, j'en suis très fier, a réagi le capitaine du MHSC. Je m'étais mis cette idée en tête mais je savais que ce serait dur d'y arriver car on ne maîtrise pas tous les paramètres et là je suis en train de réaliser mon rêve. Quand j'ai signé il y a 6 ans, je ne m'attendais pas à rester aussi longtemps et je suis heureux que ce soit dans le club qui m'a ouvert ses portes, qui m'a permis de rejouer au foot et où je continue à prendre énormément de plaisir. »