MHSC : Sanson à l’OM ? Nicollin confirme la tendance

Dans : MHSC, OM, Mercato.

A travers les déclarations de Louis Nicollin, on comprend que Montpellier est prêt à vendre Morgan Sanson (22 ans) dès cet hiver.

Mais bien évidemment, le milieu sous contrat jusqu’en 2018 ne sera pas bradé. Il sera même vendu au prix fort à l’un de ses prestigieux prétendants. « Je pense qu'il partira à l'étranger, il est demandé par des grands clubs », annonçait le président du club héraultais cette semaine. Une manière d’éliminer les pensionnaires de Ligue 1 dont l’Olympique de Marseille.

Et au cas où le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta n’avait pas compris le message, « Loulou » en a rajouté une couche auprès du Midi Libre à qu’il a confié que l’OM était « très loin sur le dossier ». En effet, d’autres clubs intéressés ont des moyens financiers largement supérieurs, ce qui n’est pas pour déplaire à Nicollin, bien décidé à récolter le plus gros montant possible sur ce transfert.