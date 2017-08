MHSC : Montpellier sent que ça vient

Dans : MHSC, Ligue 1.

Michel Der Zakarian (entraîneur du MHSC après le nul contre Strasbourg) : « On fait un bon premier quart d’heure, on doit marquer mais ensuite on a eu du mal à conserver le ballon et on prend un but évitable avec beaucoup trop d’erreurs. Notre deuxième période a été meilleure. Keagan Dolly a fait une bonne rentrée, on a eu des opportunités dont ce but refusé de Giovanni Sio alors qu’il n’était pas hors-jeu. On doit gagner en justesse et en précision et s’améliorer dans les phases de préparation. Notre deuxième période ayant été bien meilleure, il faut s’appuyer là-dessus. »