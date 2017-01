MHSC : Hantz s'est décidé, Jourdren risque d’exploser…

Dans : MHSC, Ligue 1.

Coupable de plusieurs erreurs, notamment à Monaco (6-2, 10e journée), le gardien de Montpellier Geoffrey Jourdren avait décidé de laisser sa place à sa doublure Laurent Pionnier le temps de souffler.

Mais depuis, le gardien de 30 ans n’a jamais récupéré son statut de titulaire. Une situation qui commençait déjà à l’agacer en novembre dernier. « On ne va pas se leurrer, ça fait mal », confiait-il à Canal+, sans savoir que Frédéric Hantz allait le laisser sur le banc des remplaçants pour un bon moment. En effet, l’entraîneur du MHSC a décidé que Pionnier resterait titulaire tout au long du mois de janvier.

« Depuis octobre et jusqu'à la trêve, je faisais un choix match par match. Je ne veux pas me casser la tête toutes les semaines pour désigner le gardien. Je vais désormais faire par cycle de match d'un mois. Laurent débutera ce cycle, a annoncé le technicien. A la fin du mois, on fera le point sur la performance de l'équipe, sur la performance de Laurent et de Geoffrey, qui travaille très bien à l'entraînement depuis trois semaines. » Compte tenu de sa personnalité, Jourdren aura du mal à cacher sa colère...