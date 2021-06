Officiel : Olivier Dall'Oglio débarque à Montpellier !

Dans : MHSC.

Montpellier a officialisé ce mardi après-midi la nomination d’Olivier Dall’Oglio au poste d’entraîneur afin de succéder à Michel der Zakarian.

Après avoir sauvé Brest, l’entraîneur de 57 ans s’est officiellement engagé en faveur de Montpellier. « Je remercie le président qui a bien voulu me faire confiance. C’est une grande fierté de venir à Montpellier et que l’on me propose ce projet. Il y a beaucoup de responsabilités et je le sais » a expliqué le nouveau coach du MHSC, qui était en balance avec Laurent Battles pour prendre la suite de Michel der Zakarian, en fin de contrat et qui n’a pas été prolongé par Laurent Nicollin.