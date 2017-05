MHSC : Gasset confirme son départ de Montpellier

Dans : MHSC, Ligue 1.

Présent ce vendredi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a confirmé qu'il ne serait plus sur le banc de Montpellier la saison prochaine. « Je n'ai pas de problèmes avec les joueurs, je suis venu ici pour une mission elle s'arrête dans deux matches. Après le match Montpellier - Lorient, j'ai annoncé à la famille Nicollin et aux joueurs que j'arrêtais à la fin de la saison », a expliqué l’ancien adjoint de Laurent Blanc, qui n’a pas souhaité en dire plus sur son avenir. Jean-Louis Gasset avait accepté l'offre de Louis Nicollin de prendre les commandes de Montpellier suite au limogeage de Frédéric Hantz fin janvier.