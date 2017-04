MHSC : Gasset aurait aimé une vraie belle et grosse affaire

Dans : MHSC, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset (coach de Montpellier après la victoire à Caen) : « C’était important de gagner à l’extérieur. Ce qui me ravi, c’est d’avoir bien défendu, cela faisait longtemps qu’on n’avait pas pris zéro but. Prendre trois points contre un adversaire direct, ça fait du bien. On s’est dit des choses sévères la semaine dernière et j’ai eu la réponse que j’attendais même si on n’a que cinq points d’avance sur l’équipe barragiste alors que l’on vient de gagner à l’extérieur et que nous avions déjà cinq points d’avance sur le barragiste avant le match. Je pensais qu'il fallait 39 points pour se maintenir, et maintenant je me dis que qu'il en faudra peut-être 40 ou 41. Pour Caen, c’est aussi difficile de jouer des matches à pression comme ça à domicile. De notre côté, il fallait être solide dans le jeu aérien. Aucune équipe ne veut tomber, donc il faut rester concentré jusqu’au bout. »