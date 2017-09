MHSC : Battre un concurrent pour le maintien, c'est kiffant avoue MDZ

Dans : MHSC, Ligue 1, ESTAC.

Michel Der Zakarian, entraîneur du MHSC, après la victoire à Troyes (0-1) : « Après deux défaites consécutives, c’était très important de retrouver le goût de la victoire. Ce soir, j’avais dit à mes joueurs que si nous n’encaissions pas de but, nous pourrions gagner ce match. C’est ce que nous avons fait. Nous avons eu un peu de réussite avec le poteau troyen en première période. Les Troyens ont eu du mal à nous contourner, à trouver les décalages, et à se présenter devant notre but. Aujourd’hui, nous jouions un concurrent direct. Il fallait les doubler au classement en gagnant ».