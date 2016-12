Mercato : Montpellier se rapproche d'un Polonais suivi par l'ASSE et le SCO

Dans : MHSC, Mercato, ASSE, SCO.

Défenseur central du Zaglebie Lubin, club actuellement classé 6e du championnat de Pologne, Jaroslaw Jach intéresse pas mal de monde en Ligue 1, puisque le jeune joueur était déjà sur les tablettes de Saint-Etienne, Lille, Rennes et le SCO Angers.

Mais selon nos informations, Montpellier semble désormais vouloir accélérer dans ce dossier et serait prêt à faire une offre afin de s’attacher les services de Jach. Pour cela, le club de Louis Nicollin s’est vu réclamer 2ME par la formation polonaise. Dans ce dossier, le MHSC aurait non seulement une concurrence française, mais également allemande. Le Borussia M’Gladbach, qui vient de changer d’entraîneur, aurait également avancé ses billes. Du côté de Jaroslaw Jach les choses sont relativement claires. « Il est ouvert à toutes les opportunités, mais son but est d'avoir du temps de jeu dans son nouveau club dès janvier », nous a indiqué un proche du défenseur polonais. Des réunions sont prévues dans les prochains jours afin de décider de l'avenir de Jaroslaw Jach.