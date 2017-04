Lorient : Casoni reconnait que Nantes n'a rien volé

Dans : Lorient, Ligue 1, FC Nantes.

Bernard Casoni (entraîneur de Lorient après la défaite à Nantes dans les ultimes à Nantes) : « C’est frustrant sur la physionomie de la partie mais Nantes mérite sa victoire. On aurait aimé aller jusqu'au bout. Nous avons connu une entame difficile, nous n'avons pas été pertinent dans nos choix, nous avons très mal négocié nos opportunités. On n'a pas pu peser, les faire douter, ce n'est donc pas illogique. Cela aurait été bien de repartir avec un point psychologiquement mais on est toujours dans la partie. »