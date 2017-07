OM : Bielsa a demandé l'avis d'un supporter avant de signer au LOSC

Dans : LOSC, Ligue 1, OM.

Qu'on aime ou pas Marcelo Bielsa, il est indiscutable que l'entraîneur du LOSC est une personnage atypique dans le monde du football. Et ce ne sont pas les supporters de l'OM qui diront le contraire, ces derniers étant devenus fou d'El Loco avant que ce dernier ne claque subitement la porte et laisse Marseille en rade après seulement une journée de championnat en 2015.

Dans L'Equipe Magazine, on apprend que Marcelo Bielsa n'a pas réellement changé lors de ses deux années sabatiques. En effet, avant d'accepter l'offre des dirigeants lillois, le technicien argentin a tout simplement téléphoné à un membre du Commando Ultra 84, une association de fans de l'OM, afin de savoir si le fait qu'il rejoigne le LOSC n'allait pas être mal pris par les supporters de l'Olympique de Marseille. « L'ancien coach de l'OM, toujours soucieux de comprendre le contexte culturel des endroits où il travaille, voulait savoir ce que représentait le LOSC par rapport à Marseille, s'il y avait une rivalité entre les deux clubs et si sa signature dans le Nord déclencherait la colère du peuple marseillais », explique le magazine. A priori, les réponses du supporter marseillais contacté par El Loco l'ont rassuré et ont contribué à son engagement à Lille.