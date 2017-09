Officiel : Imad Faraj prolonge à Lille jusqu'en 2022

Dans : LOSC, Ligue 1.

Apparu à deux reprises cette saison en Ligue 1, Imad Faraj (18 ans) a été récompensé par Lille. Le milieu offensif français a paraphé une prolongation jusqu'en 2022, près d'un an après la signature de son premier contrat professionnel au LOSC. « Imad, tu as la confiance de Marcelo Bielsa. Il est confiant, il dit que tu as de belles qualités », a confié le directeur général Marc Ingla à son joueur, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club nordiste.