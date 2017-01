Mercato : Bielsa à Lille c'est chaud bouillant !

Dans : LOSC, Mercato, OM, Ligue 1.

Marcelo Bielsa bientôt entraîneur de Lille ? La rumeur enfle de plus en plus et ce dimanche TF1 a confirmé que la tendance était très positive, El Loco étant la priorité absolue du futur propriétaire du LOSC, Gérard Lopez. « Les discussions qui avancent bien et laissent espérer des débouchés positifs », indique TF1. Et réagissant à cette possible venue de l'ancien entraîneur argentin de l'Olympique de Marseille sur le banc de Lille, Sébastien Corchia a reconnu, lors de Téléfoot, que c'était déjà un sujet de conversation dans le vestiaire nordiste.

« On en parle un petit peu forcément, car c’est l'actualité du jour au LOSC mais on essaye d'en faire abstraction pour ce concentrer sur ce qu'on a fait sur le terrain. On a eu des échos de cet entraîneur. On sait qu'avec lui on progresse énormément. on ne sait pas ce qu'il va se passer », a reconnu le défenseur de Lille, conscient que la venue de Marcelo Bielsa fera probablement bouger les choses au sein de l'effectif du LOSC.