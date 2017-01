LOSC : Un prometteur défenseur du PSG en approche

Dans : LOSC, Ligue 1, PSG.

Pour le moment coincé en ce qui concerne le marché des transferts tant que le rachat du club n’est pas acté, le LOSC s’active néanmoins en coulisses.

Et cela passe aussi par le recrutement de grands espoirs encore méconnus. C’est ainsi que, selon France Football, Fodé Ballo Touré pourrait rejoindre le club nordiste à la fin de la saison. Le latéral gauche parisien, qui vient d’avoir 20 ans, fait partie des joueurs sur lesquels la nouvelle direction lillois compte s’appuyer pour l’avenir. Le Parisien, qui ne possède qu’un contrat stagiaire actuellement et n’a pas signé pro avec le champion de France, y serait sensible.

Ces dernières saisons, Touré s’était fait remarquer en Youth League par de bonnes performances, et en a été récompensé avec une présence sur le banc de touche de l’équipe première, à Nancy cet automne. Considérant son avenir à Paris comme bouché, Touré est favorable à la signature d’un premier contrat professionnel avec le LOSC, et cela pourrait se faire à la fin de ce mois de janvier, avec donc une petite indemnité de formation pour Paris.