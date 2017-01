LOSC : Patrick Collot dans le brouillard sur son avenir

Dans : LOSC, Ligue 1.

L’entraineur de Lille a vécu comme tout le monde la passation de pouvoir entre Michel Seydoux et Gérard Lopez ce vendredi. Pour Patrick Collot, cela signifie peut-être la fin de l’aventure, mais rien n’est moins sûr, puisqu’en conférence de presse, le nouveau propriétaire du LOSC a annoncé qu’il pourrait très bien conserver son coach jusqu’à la fin de la saison. Résultat, le premier concerné n’a pour le moment aucune idée de ce que sera son venir.

« Le Président Seydoux et Gérard Lopez sont passés nous voir une heure avant le match pour nous saluer. En dehors de ça, nous avons vécu une préparation normale, loin de l’agitation médiatique du jour. La suite ? Si Gérard Lopez vous a dit que j’allais rester plus longtemps, vous en savez plus que moi. Je n’ai rien à ajouter. Je n’ai pas de certitude. Je suis en poste et quelqu’un peut arriver à tout moment. Je serai certainement à Dijon la semaine prochaine. Je vais préparer l’équipe dans ce sens et on verra ce qui se passera. On se déplacera pour poser des problèmes à l’adversaire », a annoncé Patrick Collot, qui fidèle au dicton des footballeurs, va pour le moment prendre les matchs les uns après les autres.