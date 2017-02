LOSC : Palmieri allume l'auberge espagnole de Lopez

Dans : LOSC, Mercato.

En crise depuis le début du mois de février, le LOSC peine à trouver la bonne formule avec ses nouvelles recrues. Et Julian Palmieri n'a pas hésité à critiquer publiquement le mercato de ses nouveaux dirigeants.

Depuis la fermeture du marché hivernal, le 31 janvier dernier, Lille a enchaîné trois défaites de suite, contre Lorient (0-1), le PSG (2-1) et Angers (1-2). Trois revers qui replongent clairement le club nordiste dans le dur. Désormais 17e du championnat après être remonté au onzième rang suite à sa victoire à Lyon (1-2), le LOSC ne compte plus que quatre points d'avance sur la zone rouge. Et ce coup de moins bien n'est pas étranger à l'arrivée de sept nouveaux joueurs lors des dernières heures du mercato de janvier. D'après Julian Palmieri, les recrues du clan Gerard Lopez ont même cassé une belle dynamique à Lille...

« C'est une situation délicate avec beaucoup de nouveaux joueurs. Patrick Collot avait mis quelque chose en place avant le mercato. Maintenant c'est différent et compliqué car les nouveaux joueurs ne parlent pas la même langue. C'est une barrière. J'espère qu'ils prennent des cours. Ce n'est pas à nous de parler anglais ou portugais. Il faut tout recommencer. Il faut que l'on se remette le cerveau à l'endroit et que les nouveaux s'intègrent. Mine de rien, on revenait bien et maintenant avec les recrues, ça change tout. On perd trois matchs en une semaine. Il faut se serrer les coudes », a lâché, dans les colonnes de La Voix du Nord, le défenseur lillois, qui révèle donc les difficultés de Lille avec ses nouvelles recrues.