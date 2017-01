LOSC : Michy Batshuayi prêté à Lille, ça devient possible

Dans : LOSC, Mercato, Premier League.

Récemment entré en jeu pour seulement trois secondes face à Bournemouth lors du « Boxing Day », Michy Batshuayi a immédiatement été consolé par Antonio Conte, conscient que l’international belge vit une première saison anglaise difficile.

Ce dernier s’y attendait mais peut-être pas à ce point, quand il voit son manager préférer mettre Eden Hazard au poste d’avant-centre plutôt que lui. Néanmoins, le coach des Blues a récemment répété qu’il ne céderait pas son jeune attaquant cet hiver, et qu’il aurait sa chance dans les mois à venir. Toutefois, cette version pourrait bien être contredite par l’arrivée de Fernando Llorente, le buteur espagnol de Swansea que Conte, avec qui il a travaillé à la Juventus, compte faire venir.

Dès lors, en tant que troisième attaquant du club londonien, Michy Batshuayi serait autorisé à partir. Et selon Orange Sports, le LOSC suit cette situation de très près et se porte candidat pour récupérer l’ancien marseillais. De quoi en effet renforcer sacrément l’attaque nordiste, même si ce ne serait bien évidemment que pour un prêt sans option d’achat. Pour que cette opération aboutisse, il faudrait toutefois que Llorente pose bien ses valises à Chelsea, et que Gérard Lopez rachète les Dogues dans les jours à venir, histoire de monter ce prêt rapidement.