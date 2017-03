LOSC : Marvin Matin compte sur Bielsa pour retrouver les Bleus

Dans : LOSC, Ligue 1, Dijon.

S’il y a un joueur en Ligue 1 qui demeure optimiste malgré les nombreux coups durs, c’est bien Marvin Matin.

Très souvent blessé depuis ses débuts explosifs avec Sochaux puis l’équipe de France, où il avait inscrit un doublé pour sa première rencontre chez les Bleus, le milieu de terrain a trainé son spleen à Lille, avant de tenter de relancer sa carrière à Dijon en prêt. A 29 ans, le Parisien est très loin d’être dans le viseur de Didier Deschamps, et il le sait bien. Mais sur Canal+ Sport, cela ne l’empêche pas d’expliquer qu’il espérait toujours retrouver son meilleur niveau, et donc revenir parmi les meilleurs joueurs français à son poste. Et si l’arrivée de Marcelo Bielsa à Lille, où il rentrera la saison prochaine, était le déclic nécessaire.

« J’ai été éloigné longtemps des terrains, c’était difficile mais cela m’a rendu encore plus fort. Je me suis fait opérer quatre fois, ce ne sont pas de petites blessures. J’ai vraiment enchaîné. Tout ça c’est derrière moi, aujourd’hui j’ai envie de tout faire pour revenir. Bielsa ? Même s’il est dur, c’est quelqu’un qui peut faire énormément progresser, et moi le premier. Je vais rentrer à Lille, je vais tout faire pour essayer. Et on verra si on compte sur moi ou pas. J’ai envie de retrouver du temps de jeu, de la confiance. L’équipe de France ? On me dira que je suis ambitieux, mais pourquoi pas. Moi j’y crois toujours », a prévenu un Marvin Martin dont le talent n’a jamais été remis en cause, et qui pourrait devenir un joueur intéressant pour Marcelo Bielsa s’il retrouve la plénitude de ses moyens physiques.