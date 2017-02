LOSC : Lille va avoir « Bielsa le meilleur entraineur du monde »

Dans : LOSC, Ligue 1.

Presque deux ans après avoir claqué la porte de l’Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa va reprendre du service en Ligue 1 avec son arrivée à Lille.

Le nouveau projet porté par Gérard Lopez a visiblement convaincu le technicien argentin, ce qui n’est pas une mince affaire. Sans poste depuis deux ans, El Loco est en effet particulièrement difficile à faire venir, tant il exige les conditions parfaites pour signer, et mener à bien son projet axé sur le jeu offensif et le développement des jeunes. Mais la tendance du dernier mercato hivernal du LOSC l’a convaincu, et il fera donc le grand saut le 1er juillet prochain. De quoi ravir les amoureux du beau jeu, mais aussi les meilleurs techniciens de la planète, qui se félicitent ouvertement de voir celui que plusieurs considèrent comme leur mentor reprendre un club. C’est le cas de Pep Guardiola, qui n’a pas caché sa joie à l’idée de voir l’Argentin s’occuper des Dogues.

« Mon admiration pour Marcelo Bielsa est grande, car il rend les joueurs meilleurs et même bien meilleurs. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne disait pas du bien de lui. Ils sont tous reconnaissants pour l’influence qu’il a eue dans leur carrière. Ce n’est pas important le nombre de titres qu’il a gagné. C’est beaucoup moins important que la façon dont il influence ses joueurs et c’est pour ça que pour moi, c’est le meilleur entraîneur du monde. J’ai hâte de le voir à Lille l’an prochain. Je suis sûr que son influence sera encore énorme », a livré l’actuel coach de Manchester City, persuadé qu’il y aura bien un effet Marcelo Bielsa au LOSC.