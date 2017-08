LOSC : Le mercato estival de Lille est loin d'être fini

Dans : LOSC, Mercato.

Suite à la défaite du LOSC contre Caen dimanche (0-2), Marc Ingla s'est confié sur la fin du mercato estival qui l'attend, avec deux futurs renforts en ligne de mire.

Parti sur les chapeaux de roues avec une brillante victoire face à Nantes (3-0), Lille connaît déjà un premier coup d'arrêt, avec deux défaites de suite, face à Strasbourg la semaine dernière (3-0) puis contre Caen ce dimanche (0-2). Malgré tous les efforts mis en place autour de Marcelo Bielsa cet été, le club nordiste est quatorzième de Ligue 1. Une place qui fait tâche quand on sait que le LOSC vise le Top 5 en fin de saison. Par conséquent et pour renforcer un effectif déjà bien garni, avec l'arrivée d'une dizaine de joueurs, Lille va encore recruter, comme le confie Marc Ingla.

« On n'est qu'au début de la saison, cela va encore être long donc il faut rester calme et confiant. On a vu du très beau spectacle il y a deux semaines donc cela va revenir. On n'a rien à reprocher aux joueurs concernant leur attitude sur le terrain. J'ai confiance en ce groupe de joueurs et en ce staff technique. Le mercato ? Nicolas De Préville est très sollicité. On va voir, il reste 11 jours de mercato. On a une équipe assez équilibrée, mais on cherche un renfort défensif et un autre offensif. Au milieu, on est bien pourvu », a lâché, sur L'Equipe, le directeur général du club lillois, qui promet donc du mouvement d'ici à la fin du mois d'août du côté de Lille. Pour trouver la stabilité, Bielsa devra donc encore attendre quelques semaines...