LOSC : Eder encore et toujours sifflé, Lille n'en peut plus

Dans : LOSC, Ligue 1, Euro 2016.

Titulaire au coup d’envoi du match de ce jeudi face à Bergerac, Eder a tiré le LOSC d’un mauvais pas en marquant au bout des arrêts de jeu un but qui a évité une prolongation piège à sa formation (1-2).

Le Portugais a montré qu’il avait encore son mot à dire pour la deuxième partie de saison, malgré le copieux recrutement et une seule titularisation cette année en Ligue 1. Mais surtout, huit mois après son but victorieux en finale de l’Euro face à la France, l’attaquant de 29 ans est toujours sifflé, comme ce fut le cas à Libourne ce jeudi. Et même pour Franck Passi qui vient de rejoindre Lille, cela commence à faire beaucoup.

« C'est très dommage. Il faut arrêter, il a fait son job en sélection. Ils devraient l'applaudir. Eder est un joueur de haut niveau avec un grand mental. Il a dû s'y habituer », a souligné Franck Passi, dont les propos de Nicolas De Préville sont venus en écho. « Les sifflets sont épuisants et énervants pour tout le monde », a livré le coéquipier d’Eder, qui dispute certainement ses derniers mois dans le championnat de France avant son transfert en fin de saison. Autant dire qu'Eder ne cherchera probablement pas à rebondir en Ligue 1...